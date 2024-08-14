تحديث 04:35 مساءًا: انخفاض بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 4:35 مساءً. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في البنك الأهلي الكويتي حيث تراجع الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.46 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.35 جنيها وبيعه بسعر 13.39 جنيها.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.34 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.34 جنيها، وللبيع 13.37 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.29 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.35 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.46 جنيها، وسعر البيع 13.49 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.41 جنيها للشراء و 13.44 جنيها للبيع.

ميد بنك: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.32 جنيها، وللبيع 13.40 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.33 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.34 جنيها وبيعه بسعر 13.38 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.08 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.22 جنيها للشراء و 13.45 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.40 جنيها، وللبيع 13.46 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.34 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.38 جنيها وبيعه بسعر 13.46 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.27 جنيها وبيعه بسعر 13.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.33 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.36 جنيها، وللبيع 13.42 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.35 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.44 جنيها، وسعر البيع 13.48 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.33 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.31 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.