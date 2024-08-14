انخفاض بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 05:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في البنك الأهلي الكويتي والبنك العقارى المصرى العربى حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الدولار الأمريكي بمقدار 13 قرشًا ليسجل 49.45 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.03 جنيها للشراء و 49.17 للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك البركة: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.45 جنيها، وسعر البيع 49.55 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.25 جنيها، وللبيع 49.35 جنيها.

ميد بنك: الدولار الأمريكي يسجل 49.04 جنيها للشراء و 49.14 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.05 جنيها، وللبيع عند 49.15 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.05 جنيها، وللبيع عند 49.15 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.45 جنيها، وللبيع 49.55 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.35 جنيها، وللبيع 49.45 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.15 جنيها، وللبيع عند 49.25 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

بنك الإسكندرية: الدولار الأمريكي يسجل 49.43 جنيها للشراء و 49.53 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.10 جنيها للشراء و 49.20 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك HSBC: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.05 جنيها وبيعه بسعر 49.15 جنيها.

بنك قطر الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.