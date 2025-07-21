تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5331 للشراء في تحديث 06:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 21 يوليو الساعة 6:35 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5354 جنيهًا للبيع و5331 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5360 جنيهًا للبيع و 5337 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4908 جنيهًا للبيع و4887 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4913 جنيهًا للبيع و4892 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4685 جنيهًا للبيع و4665 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4690 جنيهًا للبيع و4670 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4016 جنيهًا للبيع و3999 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4020 جنيهًا للبيع و4003 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3123 جنيهًا للبيع و3110 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2677 جنيهًا للبيع و2666 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 166537 جنيهًا للبيع و165826 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 166715 جنيهًا للبيع و166004 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37480 جنيهًا للبيع و37320 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37520 جنيهًا للبيع و 37360 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3400.32 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3400.81 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 21 يوليو الساعة 6:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4665 جنيه للشراء، وللبيع 4685 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23325 جنيه للشراء، وللبيع 23425 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46650 جنيه للشراء، وللبيع 46850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116625 جنيه للشراء، وللبيع 117125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233250 جنيه للشراء، وللبيع 234250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 466500 جنيه للشراء، وللبيع 468500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 699750 جنيه للشراء، وللبيع 702750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 933000 جنيه للشراء، وللبيع 937000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1166250 جنيه للشراء، وللبيع 1171250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.