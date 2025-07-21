تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5331 للشراء في تحديث 08:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 21 يوليو الساعة 8:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5354 جنيهًا للبيع و5331 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5360 جنيهًا للبيع و5337 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4908 جنيهًا للبيع و4887 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4913 جنيهًا للبيع و4892 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4685 جنيهًا للبيع و4665 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 4016 جنيهًا للبيع و3999 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3123 جنيهًا للبيع و3110 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3127 جنيهًا للبيع و3113 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2677 جنيهًا للبيع و2666 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2680 جنيهًا للبيع و 2669 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 166537 جنيهًا للبيع و165826 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 166715 جنيهًا للبيع و166004 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37480 جنيهًا للبيع و37320 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37520 جنيهًا للبيع و37360 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 21 يوليو الساعة 8:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4665 جنيه للشراء، وللبيع 4685 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23325 جنيه للشراء، وللبيع 23425 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46650 جنيه للشراء، وللبيع 46850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116625 جنيه للشراء، وللبيع 117125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233250 جنيه للشراء، وللبيع 234250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 466500 جنيه للشراء، وللبيع 468500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 699750 جنيه للشراء، وللبيع 702750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 933000 جنيه للشراء، وللبيع 937000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1166250 جنيه للشراء، وللبيع 1171250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.