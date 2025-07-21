تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5326 للشراء في تحديث 08:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 21 يوليو الساعة 8:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5349 جنيهًا للبيع و5326 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4903 جنيهًا للبيع و4882 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4680 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4685 جنيهًا للبيع و4665 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4011 جنيهًا للبيع و3994 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4016 جنيهًا للبيع و 3999 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3120 جنيهًا للبيع و3107 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3123 جنيهًا للبيع و3110 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2674 جنيهًا للبيع و2663 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2677 جنيهًا للبيع و2666 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 166359 جنيهًا للبيع و165648 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 166537 جنيهًا للبيع و165826 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37440 جنيهًا للبيع و37280 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 3392.13 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 21 يوليو الساعة 8:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4660 جنيه للشراء، وللبيع 4680 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23300 جنيه للشراء، وللبيع 23400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46600 جنيه للشراء، وللبيع 46800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116500 جنيه للشراء، وللبيع 117000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233000 جنيه للشراء، وللبيع 234000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 466000 جنيه للشراء، وللبيع 468000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 699000 جنيه للشراء، وللبيع 702000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 932000 جنيه للشراء، وللبيع 936000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1165000 جنيه للشراء، وللبيع 1170000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.