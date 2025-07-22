ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5314 للشراء في تحديث 03:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 22 يوليو الساعة 3:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5343 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5331 جنيهًا للبيع و5303 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4898 جنيهًا للبيع و4871 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4887 جنيهًا للبيع و4861 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4675 جنيهًا للبيع و4650 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4007 جنيهًا للبيع و3986 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 7 جنيهًا ليبلغ 3117 جنيهًا للبيع و3100 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3110 جنيهًا للبيع و3093 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2671 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2666 جنيهًا للبيع و 2651 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 166182 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 356 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 165826 جنيهًا للبيع و164937 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37400 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37320 جنيهًا للبيع و37120 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3399.28 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3390.99 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 22 يوليو الساعة 3:40 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4650 جنيه للشراء، وللبيع 4675 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23250 جنيه للشراء، وللبيع 23375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46500 جنيه للشراء، وللبيع 46750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116250 جنيه للشراء، وللبيع 116875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 232500 جنيه للشراء، وللبيع 233750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 465000 جنيه للشراء، وللبيع 467500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 697500 جنيه للشراء، وللبيع 701250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 930000 جنيه للشراء، وللبيع 935000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1162500 جنيه للشراء، وللبيع 1168750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.