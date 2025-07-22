ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5326 للشراء في تحديث 03:55 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22 يوليو الساعة 3:55 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5349 جنيهًا للبيع و5326 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5343 جنيهًا للبيع و5314 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4903 جنيهًا للبيع و4882 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4680 جنيهًا للبيع و4660 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 4011 جنيهًا للبيع و3994 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4007 جنيهًا للبيع و3986 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3120 جنيهًا للبيع و3107 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3117 جنيهًا للبيع و 3100 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2674 جنيهًا للبيع و2663 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2671 جنيهًا للبيع و2657 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 166359 جنيهًا للبيع و165648 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 166182 جنيهًا للبيع و165293 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 37440 جنيهًا للبيع و37280 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 37400 جنيهًا للبيع و37200 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 22 يوليو الساعة 3:55 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4660 جنيه للشراء، وللبيع 4680 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23300 جنيه للشراء، وللبيع 23400 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46600 جنيه للشراء، وللبيع 46800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116500 جنيه للشراء، وللبيع 117000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 233000 جنيه للشراء، وللبيع 234000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 466000 جنيه للشراء، وللبيع 468000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 699000 جنيه للشراء، وللبيع 702000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 932000 جنيه للشراء، وللبيع 936000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1165000 جنيه للشراء، وللبيع 1170000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.