تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5343 للشراء في تحديث 07:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 22 يوليو الساعة 7:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5371 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5377 جنيهًا للبيع و 5349 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4924 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4929 جنيهًا للبيع و4903 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4700 جنيهًا للبيع و4675 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4705 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4029 جنيهًا للبيع و4007 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4033 جنيهًا للبيع و4011 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3133 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2686 جنيهًا للبيع و2671 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 167070 جنيهًا للبيع و166182 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 167248 جنيهًا للبيع و166359 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37600 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37640 جنيهًا للبيع و 37440 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 22 يوليو الساعة 7:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4675 جنيه للشراء، وللبيع 4700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23375 جنيه للشراء، وللبيع 23500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46750 جنيه للشراء، وللبيع 47000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116875 جنيه للشراء، وللبيع 117500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 233750 جنيه للشراء، وللبيع 235000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 467500 جنيه للشراء، وللبيع 470000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 701250 جنيه للشراء، وللبيع 705000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 935000 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1168750 جنيه للشراء، وللبيع 1175000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.