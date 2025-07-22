ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5349 للشراء في تحديث 07:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 22 يوليو الساعة 7:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5377 جنيهًا للبيع و5349 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5371 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4929 جنيهًا للبيع و4903 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4924 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4705 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4033 جنيهًا للبيع و4011 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3137 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3133 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2689 جنيهًا للبيع و2674 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2686 جنيهًا للبيع و 2671 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 167248 جنيهًا للبيع و166359 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 177 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 167070 جنيهًا للبيع و166182 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37640 جنيهًا للبيع و37440 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37600 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 22 يوليو الساعة 7:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4680 جنيه للشراء، وللبيع 4705 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23400 جنيه للشراء، وللبيع 23525 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46800 جنيه للشراء، وللبيع 47050 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117000 جنيه للشراء، وللبيع 117625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 234000 جنيه للشراء، وللبيع 235250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 468000 جنيه للشراء، وللبيع 470500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 702000 جنيه للشراء، وللبيع 705750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 936000 جنيه للشراء، وللبيع 941000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1170000 جنيه للشراء، وللبيع 1176250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.