تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5360 للشراء في تحديث 09:20 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 23 يوليو الساعة 9:20 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5383 جنيهًا للبيع و5360 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5400 جنيهًا للبيع و 5371 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4934 جنيهًا للبيع و4913 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4950 جنيهًا للبيع و4924 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4710 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4725 جنيهًا للبيع و4700 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4037 جنيهًا للبيع و4020 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4050 جنيهًا للبيع و4029 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3140 جنيهًا للبيع و3127 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2691 جنيهًا للبيع و2680 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 167426 جنيهًا للبيع و166715 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 167959 جنيهًا للبيع و167070 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37680 جنيهًا للبيع و37520 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37800 جنيهًا للبيع و 37600 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3420.3 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3422.78 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 9:20 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4690 جنيه للشراء، وللبيع 4710 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23450 جنيه للشراء، وللبيع 23550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46900 جنيه للشراء، وللبيع 47100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117250 جنيه للشراء، وللبيع 117750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 234500 جنيه للشراء، وللبيع 235500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 469000 جنيه للشراء، وللبيع 471000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 703500 جنيه للشراء، وللبيع 706500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 938000 جنيه للشراء، وللبيع 942000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1172500 جنيه للشراء، وللبيع 1177500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.