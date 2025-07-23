تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5343 للشراء في تحديث 11:25 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 23 يوليو الساعة 11:25 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5371 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5371 جنيهًا للبيع و5349 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4924 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4924 جنيهًا للبيع و4903 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4700 جنيهًا للبيع و4675 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4700 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4029 جنيهًا للبيع و4007 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 3133 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2686 جنيهًا للبيع و2671 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2686 جنيهًا للبيع و2674 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 167070 جنيهًا للبيع و166182 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 177 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 167070 جنيهًا للبيع و 166359 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37600 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 37600 جنيهًا للبيع و37440 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 11:25 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4675 جنيه للشراء، وللبيع 4700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23375 جنيه للشراء، وللبيع 23500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46750 جنيه للشراء، وللبيع 47000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116875 جنيه للشراء، وللبيع 117500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233750 جنيه للشراء، وللبيع 235000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 467500 جنيه للشراء، وللبيع 470000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 701250 جنيه للشراء، وللبيع 705000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 935000 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1168750 جنيه للشراء، وللبيع 1175000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.