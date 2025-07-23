ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5354 للشراء في تحديث 12:10 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 23 يوليو الساعة 12:10 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5383 جنيهًا للبيع و5354 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5371 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4934 جنيهًا للبيع و4908 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4924 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4710 جنيهًا للبيع و4685 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 10 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4037 جنيهًا للبيع و4016 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 9 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 3140 جنيهًا للبيع و3123 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3133 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2691 جنيهًا للبيع و2677 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2686 جنيهًا للبيع و 2671 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 167426 جنيهًا للبيع و166537 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 355 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 167070 جنيهًا للبيع و166182 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37680 جنيهًا للبيع و37480 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37600 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصبح 3428.6 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 0 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3425.36 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 12:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4685 جنيه للشراء، وللبيع 4710 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23425 جنيه للشراء، وللبيع 23550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46850 جنيه للشراء، وللبيع 47100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117125 جنيه للشراء، وللبيع 117750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 234250 جنيه للشراء، وللبيع 235500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 468500 جنيه للشراء، وللبيع 471000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 702750 جنيه للشراء، وللبيع 706500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 937000 جنيه للشراء، وللبيع 942000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1171250 جنيه للشراء، وللبيع 1177500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.