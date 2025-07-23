ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5360 للشراء في تحديث 12:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23 يوليو الساعة 12:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5383 جنيهًا للبيع و5360 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4934 جنيهًا للبيع و4913 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4934 جنيهًا للبيع و4908 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4710 جنيهًا للبيع و4690 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4710 جنيهًا للبيع و 4685 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 4037 جنيهًا للبيع و4020 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4037 جنيهًا للبيع و4016 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3140 جنيهًا للبيع و3127 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3140 جنيهًا للبيع و3123 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2691 جنيهًا للبيع و2680 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2691 جنيهًا للبيع و2677 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 167426 جنيهًا للبيع و166715 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37680 جنيهًا للبيع و37520 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 12:20 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4690 جنيه للشراء، وللبيع 4710 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23450 جنيه للشراء، وللبيع 23550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46900 جنيه للشراء، وللبيع 47100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 117250 جنيه للشراء، وللبيع 117750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 234500 جنيه للشراء، وللبيع 235500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 469000 جنيه للشراء، وللبيع 471000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 703500 جنيه للشراء، وللبيع 706500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 938000 جنيه للشراء، وللبيع 942000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1172500 جنيه للشراء، وللبيع 1177500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.