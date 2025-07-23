تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5343 للشراء في تحديث 01:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 23 يوليو الساعة 1:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5366 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4919 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4924 جنيهًا للبيع و4903 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4695 جنيهًا للبيع و4675 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4700 جنيهًا للبيع و 4680 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 4024 جنيهًا للبيع و4007 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4029 جنيهًا للبيع و4011 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3130 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3133 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2683 جنيهًا للبيع و2671 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2686 جنيهًا للبيع و2674 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 166892 جنيهًا للبيع و166182 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 37560 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 1:50 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4675 جنيه للشراء، وللبيع 4695 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23375 جنيه للشراء، وللبيع 23475 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 46750 جنيه للشراء، وللبيع 46950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116875 جنيه للشراء، وللبيع 117375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233750 جنيه للشراء، وللبيع 234750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 467500 جنيه للشراء، وللبيع 469500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 701250 جنيه للشراء، وللبيع 704250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 935000 جنيه للشراء، وللبيع 939000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1168750 جنيه للشراء، وللبيع 1173750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.