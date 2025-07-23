ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5354 للشراء في تحديث 03:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 23 يوليو الساعة 3:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5377 جنيهًا للبيع و5354 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4929 جنيهًا للبيع و4908 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4705 جنيهًا للبيع و4685 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4700 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4033 جنيهًا للبيع و4016 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4029 جنيهًا للبيع و 4011 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3137 جنيهًا للبيع و3123 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3133 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2689 جنيهًا للبيع و2677 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2686 جنيهًا للبيع و2674 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 167248 جنيهًا للبيع و166537 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 167070 جنيهًا للبيع و166359 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 37640 جنيهًا للبيع و37480 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 3:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4685 جنيه للشراء، وللبيع 4705 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23425 جنيه للشراء، وللبيع 23525 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46850 جنيه للشراء، وللبيع 47050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 117125 جنيه للشراء، وللبيع 117625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 234250 جنيه للشراء، وللبيع 235250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 468500 جنيه للشراء، وللبيع 470500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 702750 جنيه للشراء، وللبيع 705750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 937000 جنيه للشراء، وللبيع 941000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1171250 جنيه للشراء، وللبيع 1176250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.