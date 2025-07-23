تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5343 للشراء في تحديث 04:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 23 يوليو الساعة 4:05 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5366 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 11 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5377 جنيهًا للبيع و 5354 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4919 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4929 جنيهًا للبيع و4908 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4695 جنيهًا للبيع و4675 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4705 جنيهًا للبيع و4685 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 4024 جنيهًا للبيع و4007 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 9 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4033 جنيهًا للبيع و4016 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3130 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2683 جنيهًا للبيع و2671 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 166892 جنيهًا للبيع و166182 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 167248 جنيهًا للبيع و166537 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 37560 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 37640 جنيهًا للبيع و 37480 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3421.41 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3425.13 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 4:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4675 جنيه للشراء، وللبيع 4695 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23375 جنيه للشراء، وللبيع 23475 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46750 جنيه للشراء، وللبيع 46950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116875 جنيه للشراء، وللبيع 117375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233750 جنيه للشراء، وللبيع 234750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 467500 جنيه للشراء، وللبيع 469500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 701250 جنيه للشراء، وللبيع 704250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 935000 جنيه للشراء، وللبيع 939000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1168750 جنيه للشراء، وللبيع 1173750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.