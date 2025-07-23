تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5337 للشراء في تحديث 04:20 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 23 يوليو الساعة 4:20 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 5366 جنيهًا للبيع و5337 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5366 جنيهًا للبيع و5343 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4919 جنيهًا للبيع و4892 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4919 جنيهًا للبيع و4898 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4695 جنيهًا للبيع و4670 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 4024 جنيهًا للبيع و4003 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3130 جنيهًا للبيع و3113 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3130 جنيهًا للبيع و3117 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2683 جنيهًا للبيع و2669 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 2 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2683 جنيهًا للبيع و 2671 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 166892 جنيهًا للبيع و166004 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 166892 جنيهًا للبيع و166182 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 37560 جنيهًا للبيع و37360 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37560 جنيهًا للبيع و37400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 4:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4670 جنيه للشراء، وللبيع 4695 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23350 جنيه للشراء، وللبيع 23475 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46700 جنيه للشراء، وللبيع 46950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116750 جنيه للشراء، وللبيع 117375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 233500 جنيه للشراء، وللبيع 234750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 467000 جنيه للشراء، وللبيع 469500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 700500 جنيه للشراء، وللبيع 704250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 934000 جنيه للشراء، وللبيع 939000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1167500 جنيه للشراء، وللبيع 1173750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.