تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5331 للشراء في تحديث 04:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 23 يوليو الساعة 4:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 5354 جنيهًا للبيع و5331 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5366 جنيهًا للبيع و5337 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4908 جنيهًا للبيع و4887 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4919 جنيهًا للبيع و 4892 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4685 جنيهًا للبيع و4665 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4695 جنيهًا للبيع و4670 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 4016 جنيهًا للبيع و3999 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4024 جنيهًا للبيع و4003 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3123 جنيهًا للبيع و3110 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3130 جنيهًا للبيع و3113 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2677 جنيهًا للبيع و2666 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 166537 جنيهًا للبيع و165826 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 178 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 37480 جنيهًا للبيع و37320 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 37560 جنيهًا للبيع و37360 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3410.99 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3421.41 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 4:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4665 جنيه للشراء، وللبيع 4685 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 23325 جنيه للشراء، وللبيع 23425 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46650 جنيه للشراء، وللبيع 46850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 116625 جنيه للشراء، وللبيع 117125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 233250 جنيه للشراء، وللبيع 234250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 466500 جنيه للشراء، وللبيع 468500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 699750 جنيه للشراء، وللبيع 702750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 933000 جنيه للشراء، وللبيع 937000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1166250 جنيه للشراء، وللبيع 1171250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.