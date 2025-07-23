ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5337 للشراء في تحديث 04:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 23 يوليو الساعة 4:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5360 جنيهًا للبيع و5337 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5354 جنيهًا للبيع و5331 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4913 جنيهًا للبيع و4892 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4908 جنيهًا للبيع و4887 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4690 جنيهًا للبيع و4670 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 4020 جنيهًا للبيع و4003 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3127 جنيهًا للبيع و3113 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3123 جنيهًا للبيع و3110 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2680 جنيهًا للبيع و2669 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2677 جنيهًا للبيع و 2666 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 166715 جنيهًا للبيع و166004 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 166537 جنيهًا للبيع و165826 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 37520 جنيهًا للبيع و37360 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 37480 جنيهًا للبيع و37320 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 23 يوليو الساعة 4:55 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4670 جنيه للشراء، وللبيع 4690 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 23350 جنيه للشراء، وللبيع 23450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 46700 جنيه للشراء، وللبيع 46900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 116750 جنيه للشراء، وللبيع 117250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 233500 جنيه للشراء، وللبيع 234500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 467000 جنيه للشراء، وللبيع 469000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 700500 جنيه للشراء، وللبيع 703500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 934000 جنيه للشراء، وللبيع 938000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1167500 جنيه للشراء، وللبيع 1172500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.