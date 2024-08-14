انخفاض أسعار اليورو أمام الجنيه والبنك الأهلي الكويتي يتصدر الشراء: تحديث 05:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 14 أغسطس الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في البنك الأهلي الكويتي والبنك العقارى المصرى العربى حيث تراجع اليورو بمقدار 24 قرشًا ليصل إلى 54.32 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 54.04 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

بنك مصر: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.20 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو الآن 53.88 جنيها للشراء و 54.23 للبيع.

بنك البركة: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 54.32 جنيها للشراء و 54.64 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.10 جنيها، وسعر البيع هو 54.42 جنيها.

ميد بنك: اليورو يسجل 53.99 جنيها للشراء و 54.29 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 53.88 جنيها للشراء و 54.20 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.61 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.88 جنيها، وللبيع عند 54.20 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 54.21 جنيها للشراء و 54.39 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 54.32 جنيها للشراء و 54.67 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 54.21 جنيها للشراء و 54.39 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.88 جنيها، وسعر البيع هو 54.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 53.88 جنيها وبيعه بسعر 54.21 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.79 جنيها، وللبيع 53.99 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 53.88 جنيها للشراء و 54.20 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 54.28 جنيها، وسعر البيع هو 54.65 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 53.94 جنيها، وسعر البيع 54.26 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.20 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 53.88 جنيها، وسعر البيع 54.23 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 53.88 جنيها، وللبيع 54.20 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.