ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5154 للشراء في تحديث 03:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 1 أغسطس الساعة 3:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5177 جنيهًا للبيع و5154 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5177 جنيهًا للبيع و5149 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4746 جنيهًا للبيع و4725 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4530 جنيهًا للبيع و4510 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3883 جنيهًا للبيع و3866 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3883 جنيهًا للبيع و3861 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3020 جنيهًا للبيع و3007 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3020 جنيهًا للبيع و 3003 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2589 جنيهًا للبيع و2577 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2589 جنيهًا للبيع و2574 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 161027 جنيهًا للبيع و160316 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 161027 جنيهًا للبيع و160139 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 36240 جنيهًا للبيع و36080 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36240 جنيهًا للبيع و36040 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 3:10 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4510 جنيه للشراء، وللبيع 4530 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22550 جنيه للشراء، وللبيع 22650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45100 جنيه للشراء، وللبيع 45300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 112750 جنيه للشراء، وللبيع 113250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 225500 جنيه للشراء، وللبيع 226500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 451000 جنيه للشراء، وللبيع 453000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 676500 جنيه للشراء، وللبيع 679500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 902000 جنيه للشراء، وللبيع 906000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1127500 جنيه للشراء، وللبيع 1132500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.