ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5189 للشراء في تحديث 04:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 1 أغسطس الساعة 4:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5211 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 29 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5189 جنيهًا للبيع و 5160 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4777 جنيهًا للبيع و4756 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 26 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4756 جنيهًا للبيع و4730 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4560 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 25 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4540 جنيهًا للبيع و4515 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3909 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 21 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3891 جنيهًا للبيع و3870 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3040 جنيهًا للبيع و3027 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 17 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2606 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 14 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 889 جنيهًا ليبلغ 162094 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 161383 جنيهًا للبيع و160494 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36480 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 200 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36320 جنيهًا للبيع و 36120 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 4:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4540 جنيه للشراء، وللبيع 4560 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22700 جنيه للشراء، وللبيع 22800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45400 جنيه للشراء، وللبيع 45600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113500 جنيه للشراء، وللبيع 114000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227000 جنيه للشراء، وللبيع 228000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454000 جنيه للشراء، وللبيع 456000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 681000 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 908000 جنيه للشراء، وللبيع 912000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1135000 جنيه للشراء، وللبيع 1140000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.