ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5194 للشراء في تحديث 04:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1 أغسطس الساعة 4:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 5223 جنيهًا للبيع و5194 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5211 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4788 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 4570 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3917 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3909 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3047 جنيهًا للبيع و3030 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3040 جنيهًا للبيع و 3027 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2611 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2606 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 162449 جنيهًا للبيع و161560 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 162094 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 36560 جنيهًا للبيع و36360 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36480 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3344.4 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 4:30 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4545 جنيه للشراء، وللبيع 4570 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22725 جنيه للشراء، وللبيع 22850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45450 جنيه للشراء، وللبيع 45700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113625 جنيه للشراء، وللبيع 114250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227250 جنيه للشراء، وللبيع 228500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 454500 جنيه للشراء، وللبيع 457000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 681750 جنيه للشراء، وللبيع 685500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 909000 جنيه للشراء، وللبيع 914000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1136250 جنيه للشراء، وللبيع 1142500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.