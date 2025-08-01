تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5189 للشراء في تحديث 05:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1 أغسطس الساعة 5:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5211 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4777 جنيهًا للبيع و4756 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4782 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4560 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4565 جنيهًا للبيع و 4545 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3909 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3913 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3040 جنيهًا للبيع و3027 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3043 جنيهًا للبيع و3030 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2606 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2609 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 162094 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36480 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3341.25 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3353 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 5:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4540 جنيه للشراء، وللبيع 4560 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22700 جنيه للشراء، وللبيع 22800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45400 جنيه للشراء، وللبيع 45600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113500 جنيه للشراء، وللبيع 114000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227000 جنيه للشراء، وللبيع 228000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454000 جنيه للشراء، وللبيع 456000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 681000 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 908000 جنيه للشراء، وللبيع 912000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1135000 جنيه للشراء، وللبيع 1140000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.