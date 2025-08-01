ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5194 للشراء في تحديث 05:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 1 أغسطس الساعة 5:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5217 جنيهًا للبيع و5194 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5211 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4782 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4777 جنيهًا للبيع و4756 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4565 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4560 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3913 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3043 جنيهًا للبيع و3030 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2609 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2606 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 162271 جنيهًا للبيع و161560 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 177 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 162094 جنيهًا للبيع و 161383 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36520 جنيهًا للبيع و36360 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 36480 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 5:15 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4545 جنيه للشراء، وللبيع 4565 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22725 جنيه للشراء، وللبيع 22825 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45450 جنيه للشراء، وللبيع 45650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113625 جنيه للشراء، وللبيع 114125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227250 جنيه للشراء، وللبيع 228250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 454500 جنيه للشراء، وللبيع 456500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 681750 جنيه للشراء، وللبيع 684750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 909000 جنيه للشراء، وللبيع 913000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1136250 جنيه للشراء، وللبيع 1141250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.