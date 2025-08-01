تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5194 للشراء في تحديث 05:45 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 1 أغسطس الساعة 5:45 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5217 جنيهًا للبيع و5194 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5223 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 4782 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4788 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 4565 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4570 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3913 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 14 ليسجل 3043 جنيهًا للبيع و3030 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2609 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2611 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 162271 جنيهًا للبيع و161560 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 162449 جنيهًا للبيع و 161738 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36520 جنيهًا للبيع و36360 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 36560 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3352.67 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3341.25 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 5:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4545 جنيه للشراء، وللبيع 4565 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22725 جنيه للشراء، وللبيع 22825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45450 جنيه للشراء، وللبيع 45650 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113625 جنيه للشراء، وللبيع 114125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227250 جنيه للشراء، وللبيع 228250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454500 جنيه للشراء، وللبيع 456500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 681750 جنيه للشراء، وللبيع 684750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 909000 جنيه للشراء، وللبيع 913000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1136250 جنيه للشراء، وللبيع 1141250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.