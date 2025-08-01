تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5189 للشراء في تحديث 06:00 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 1 أغسطس الساعة 6:00 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5211 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5217 جنيهًا للبيع و 5194 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4777 جنيهًا للبيع و4756 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4782 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 4560 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4565 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3909 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3913 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3040 جنيهًا للبيع و3027 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2606 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 162094 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 162271 جنيهًا للبيع و161560 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36480 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36520 جنيهًا للبيع و 36360 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 6:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4540 جنيه للشراء، وللبيع 4560 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22700 جنيه للشراء، وللبيع 22800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45400 جنيه للشراء، وللبيع 45600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113500 جنيه للشراء، وللبيع 114000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227000 جنيه للشراء، وللبيع 228000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454000 جنيه للشراء، وللبيع 456000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 681000 جنيه للشراء، وللبيع 684000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 908000 جنيه للشراء، وللبيع 912000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1135000 جنيه للشراء، وللبيع 1140000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.