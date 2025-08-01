ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 06:40 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 1 أغسطس الساعة 6:40 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5223 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5211 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4788 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4777 جنيهًا للبيع و4756 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4570 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4560 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3917 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3047 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2611 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2606 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 162449 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 162094 جنيهًا للبيع و 161383 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36560 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 36480 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا ليصل إلى 3349.86 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 0 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3345.51 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 6:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4570 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 228500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 457000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 685500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 914000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1142500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.