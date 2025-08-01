تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5189 للشراء في تحديث 08:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 1 أغسطس الساعة 8:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 5217 جنيهًا للبيع و5189 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5217 جنيهًا للبيع و5194 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4782 جنيهًا للبيع و4756 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4782 جنيهًا للبيع و 4761 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4565 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4565 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3913 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3913 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3043 جنيهًا للبيع و3027 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3043 جنيهًا للبيع و3030 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2609 جنيهًا للبيع و2594 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 162271 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 36520 جنيهًا للبيع و36320 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 36520 جنيهًا للبيع و36360 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الأونصة بالدولار انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3347.97 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 0 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3341.46 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 8:05 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4540 جنيه للشراء، وللبيع 4565 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22700 جنيه للشراء، وللبيع 22825 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45400 جنيه للشراء، وللبيع 45650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113500 جنيه للشراء، وللبيع 114125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227000 جنيه للشراء، وللبيع 228250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454000 جنيه للشراء، وللبيع 456500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 681000 جنيه للشراء، وللبيع 684750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 908000 جنيه للشراء، وللبيع 913000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1135000 جنيه للشراء، وللبيع 1141250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.