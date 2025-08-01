ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5194 للشراء في تحديث 08:15 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 1 أغسطس الساعة 8:15 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5217 جنيهًا للبيع و5194 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5217 جنيهًا للبيع و 5189 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4782 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4782 جنيهًا للبيع و4756 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4565 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4565 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3913 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3913 جنيهًا للبيع و3891 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3043 جنيهًا للبيع و3030 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2609 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 162271 جنيهًا للبيع و161560 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 162271 جنيهًا للبيع و161383 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36520 جنيهًا للبيع و36360 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36520 جنيهًا للبيع و 36320 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 8:15 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4545 جنيه للشراء، وللبيع 4565 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22725 جنيه للشراء، وللبيع 22825 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45450 جنيه للشراء، وللبيع 45650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113625 جنيه للشراء، وللبيع 114125 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227250 جنيه للشراء، وللبيع 228250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 454500 جنيه للشراء، وللبيع 456500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 681750 جنيه للشراء، وللبيع 684750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 909000 جنيه للشراء، وللبيع 913000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1136250 جنيه للشراء، وللبيع 1141250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.