ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 08:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الجمعة 1 أغسطس الساعة 8:25 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5223 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4788 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4570 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4565 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3917 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3913 جنيهًا للبيع و 3896 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3047 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3043 جنيهًا للبيع و3030 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2611 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2609 جنيهًا للبيع و2597 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 162449 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 162271 جنيهًا للبيع و161560 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36560 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 8:25 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4570 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 228500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 457000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 685500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 914000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1142500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.