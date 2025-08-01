ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 10:05 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 1 أغسطس الساعة 10:05 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 5229 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 5223 جنيهًا للبيع و 5194 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4793 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4788 جنيهًا للبيع و4761 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 4575 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4570 جنيهًا للبيع و4545 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3921 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3917 جنيهًا للبيع و3896 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3050 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2614 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 162627 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 162449 جنيهًا للبيع و161560 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 36600 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 36560 جنيهًا للبيع و 36360 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3348.06 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 0 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3348.4 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 10:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4575 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 228750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 457500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 686250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 915000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1143750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.