ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5211 للشراء في تحديث 11:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الجمعة 1 أغسطس الساعة 11:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5240 جنيهًا للبيع و5211 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4803 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 4585 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4570 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3930 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3917 جنيهًا للبيع و 3900 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3057 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3047 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2620 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2611 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 162982 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 162449 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36680 جنيهًا للبيع و36480 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الجمعة 1 أغسطس الساعة 11:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4560 جنيه للشراء، وللبيع 4585 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22800 جنيه للشراء، وللبيع 22925 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45600 جنيه للشراء، وللبيع 45850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114000 جنيه للشراء، وللبيع 114625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228000 جنيه للشراء، وللبيع 229250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 456000 جنيه للشراء، وللبيع 458500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 684000 جنيه للشراء، وللبيع 687750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 912000 جنيه للشراء، وللبيع 917000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1140000 جنيه للشراء، وللبيع 1146250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.