انخفاض بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري وبنك التنمية الصناعية يتصدر الشراء: تحديث 05:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأربعاء 14 أغسطس الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في بنك التنمية الصناعية والبنك المصري لتنمية الصادرات حيث انخفض الجنيه الاسترليني بقيمة 13 قرشًا ليبلغ سعره 63.44 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.98 جنيها، وللبيع عند 63.16 جنيها.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

كريدي أجريكول: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.88 جنيها، وللبيع عند 63.25 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.39 جنيها، وللبيع 63.76 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.14 جنيها للشراء و 63.50 للبيع.

ميد بنك: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.92 جنيها، وللبيع عند 63.26 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها للشراء و 63.25 للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.57 جنيها، وللبيع عند 63.25 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.44 جنيها، وللبيع عند 63.63 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.39 جنيها وبيعه بسعر 63.76 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.44 جنيها، وسعر البيع 63.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 62.88 جنيها وبيعه بسعر 63.25 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 62.75 جنيها، وللبيع 63.05 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 62.88 جنيها للشراء و 63.25 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.34 جنيها وبيعه بسعر 63.74 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.95 جنيها للشراء و 63.31 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.88 جنيها، وسعر البيع 63.25 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 62.88 جنيها، وسعر البيع هو 63.25 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 62.88 جنيها، وللبيع عند 63.25 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.