ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5217 للشراء في تحديث 12:15 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 2 أغسطس الساعة 12:15 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5246 جنيهًا للبيع و5217 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4809 جنيهًا للبيع و4782 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4798 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4590 جنيهًا للبيع و4565 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4580 جنيهًا للبيع و 4560 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3934 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3926 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3060 جنيهًا للبيع و3043 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3053 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2623 جنيهًا للبيع و2609 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2617 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 163160 جنيهًا للبيع و162271 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36720 جنيهًا للبيع و36520 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الأونصة بالدولار تراجعًا بقيمة 0 جنيهًا ليبلغ 3363.19 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3360.78 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 2 أغسطس الساعة 12:15 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4565 جنيه للشراء، وللبيع 4590 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22825 جنيه للشراء، وللبيع 22950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45650 جنيه للشراء، وللبيع 45900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114125 جنيه للشراء، وللبيع 114750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228250 جنيه للشراء، وللبيع 229500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 456500 جنيه للشراء، وللبيع 459000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 684750 جنيه للشراء، وللبيع 688500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 913000 جنيه للشراء، وللبيع 918000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1141250 جنيه للشراء، وللبيع 1147500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.