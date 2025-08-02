ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5234 للشراء في تحديث 02:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم السبت 2 أغسطس الساعة 2:25 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5257 جنيهًا للبيع و5234 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5257 جنيهًا للبيع و5229 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4819 جنيهًا للبيع و4798 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4819 جنيهًا للبيع و4793 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4600 جنيهًا للبيع و4580 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3943 جنيهًا للبيع و3926 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3067 جنيهًا للبيع و3053 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3067 جنيهًا للبيع و3050 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2629 جنيهًا للبيع و2617 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2629 جنيهًا للبيع و 2614 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 163516 جنيهًا للبيع و162805 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 163516 جنيهًا للبيع و162627 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 36800 جنيهًا للبيع و36640 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36800 جنيهًا للبيع و36600 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 2 أغسطس الساعة 2:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4580 جنيه للشراء، وللبيع 4600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22900 جنيه للشراء، وللبيع 23000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45800 جنيه للشراء، وللبيع 46000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114500 جنيه للشراء، وللبيع 115000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 229000 جنيه للشراء، وللبيع 230000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 458000 جنيه للشراء، وللبيع 460000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 687000 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 916000 جنيه للشراء، وللبيع 920000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1145000 جنيه للشراء، وللبيع 1150000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.