تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5223 للشراء في تحديث 02:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 2 أغسطس الساعة 2:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 5246 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 5257 جنيهًا للبيع و5234 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4809 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4819 جنيهًا للبيع و 4798 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4600 جنيهًا للبيع و4580 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 9 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3943 جنيهًا للبيع و3926 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 3060 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3067 جنيهًا للبيع و3053 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2623 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الاونصة ليسجل 163160 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 356 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 80 جنيهًا ليبلغ 36720 جنيهًا للبيع و36560 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 36800 جنيهًا للبيع و36640 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 2 أغسطس الساعة 2:35 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4570 جنيه للشراء، وللبيع 4590 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22850 جنيه للشراء، وللبيع 22950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45700 جنيه للشراء، وللبيع 45900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114250 جنيه للشراء، وللبيع 114750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 228500 جنيه للشراء، وللبيع 229500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 457000 جنيه للشراء، وللبيع 459000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 685500 جنيه للشراء، وللبيع 688500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 914000 جنيه للشراء، وللبيع 918000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1142500 جنيه للشراء، وللبيع 1147500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.