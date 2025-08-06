تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5211 للشراء في تحديث 10:05 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6 أغسطس الساعة 10:05 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 5234 جنيهًا للبيع و5211 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 5240 جنيهًا للبيع و5217 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 4798 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 4580 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3926 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3930 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3053 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3057 جنيهًا للبيع و 3043 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2617 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2620 جنيهًا للبيع و2609 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 162805 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 177 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 162982 جنيهًا للبيع و162271 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 36640 جنيهًا للبيع و36480 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 36680 جنيهًا للبيع و36520 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الأونصة بالدولار ليصل إلى 3374.99 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 0 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 أغسطس الساعة 10:05 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4560 جنيه للشراء، وللبيع 4580 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22800 جنيه للشراء، وللبيع 22900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45600 جنيه للشراء، وللبيع 45800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114000 جنيه للشراء، وللبيع 114500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228000 جنيه للشراء، وللبيع 229000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 456000 جنيه للشراء، وللبيع 458000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 684000 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 912000 جنيه للشراء، وللبيع 916000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1140000 جنيه للشراء، وللبيع 1145000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.