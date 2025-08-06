ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5217 للشراء في تحديث 10:40 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 أغسطس الساعة 10:40 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5240 جنيهًا للبيع و5217 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4803 جنيهًا للبيع و4782 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4798 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4585 جنيهًا للبيع و4565 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4580 جنيهًا للبيع و 4560 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3930 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3926 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3057 جنيهًا للبيع و3043 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3053 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2620 جنيهًا للبيع و2609 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2617 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 162982 جنيهًا للبيع و162271 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36680 جنيهًا للبيع و36520 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 أغسطس الساعة 10:40 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4565 جنيه للشراء، وللبيع 4585 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22825 جنيه للشراء، وللبيع 22925 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45650 جنيه للشراء، وللبيع 45850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 114125 جنيه للشراء، وللبيع 114625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228250 جنيه للشراء، وللبيع 229250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 456500 جنيه للشراء، وللبيع 458500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 684750 جنيه للشراء، وللبيع 687750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 913000 جنيه للشراء، وللبيع 917000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1141250 جنيه للشراء، وللبيع 1146250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.