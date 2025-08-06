تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5211 للشراء في تحديث 11:25 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 أغسطس الساعة 11:25 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5234 جنيهًا للبيع و5211 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4798 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4580 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4585 جنيهًا للبيع و4565 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3926 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3930 جنيهًا للبيع و 3913 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3053 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3057 جنيهًا للبيع و3043 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2617 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2620 جنيهًا للبيع و2609 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 162805 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 177 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 162982 جنيهًا للبيع و162271 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36640 جنيهًا للبيع و36480 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 أغسطس الساعة 11:25 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4560 جنيه للشراء، وللبيع 4580 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22800 جنيه للشراء، وللبيع 22900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45600 جنيه للشراء، وللبيع 45800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114000 جنيه للشراء، وللبيع 114500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228000 جنيه للشراء، وللبيع 229000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 456000 جنيه للشراء، وللبيع 458000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 684000 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 912000 جنيه للشراء، وللبيع 916000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1140000 جنيه للشراء، وللبيع 1145000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.