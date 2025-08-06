تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5206 للشراء في تحديث 12:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6 أغسطس الساعة 12:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5229 جنيهًا للبيع و5206 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4793 جنيهًا للبيع و4772 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4798 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4575 جنيهًا للبيع و4555 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4580 جنيهًا للبيع و 4560 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3921 جنيهًا للبيع و3904 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3926 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3050 جنيهًا للبيع و3037 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3053 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2614 جنيهًا للبيع و2603 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2617 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 162627 جنيهًا للبيع و161916 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36600 جنيهًا للبيع و36440 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 أغسطس الساعة 12:50 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4555 جنيه للشراء، وللبيع 4575 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22775 جنيه للشراء، وللبيع 22875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45550 جنيه للشراء، وللبيع 45750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 113875 جنيه للشراء، وللبيع 114375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 227750 جنيه للشراء، وللبيع 228750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 455500 جنيه للشراء، وللبيع 457500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 683250 جنيه للشراء، وللبيع 686250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 911000 جنيه للشراء، وللبيع 915000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1138750 جنيه للشراء، وللبيع 1143750 جنيه.

