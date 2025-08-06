تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5200 للشراء في تحديث 01:05 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6 أغسطس الساعة 1:05 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5223 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 4788 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4570 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4575 جنيهًا للبيع و4555 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3917 جنيهًا للبيع و3900 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3921 جنيهًا للبيع و 3904 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3047 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3050 جنيهًا للبيع و3037 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2611 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2614 جنيهًا للبيع و2603 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 162449 جنيهًا للبيع و161738 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 178 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 162627 جنيهًا للبيع و161916 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36560 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 أغسطس الساعة 1:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4550 جنيه للشراء، وللبيع 4570 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22750 جنيه للشراء، وللبيع 22850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45500 جنيه للشراء، وللبيع 45700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113750 جنيه للشراء، وللبيع 114250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227500 جنيه للشراء، وللبيع 228500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 455000 جنيه للشراء، وللبيع 457000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 682500 جنيه للشراء، وللبيع 685500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 910000 جنيه للشراء، وللبيع 914000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1137500 جنيه للشراء، وللبيع 1142500 جنيه.

