ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5206 للشراء في تحديث 01:30 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 أغسطس الساعة 1:30 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5229 جنيهًا للبيع و5206 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 5223 جنيهًا للبيع و5200 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4793 جنيهًا للبيع و4772 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4788 جنيهًا للبيع و4767 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 4575 جنيهًا للبيع و4555 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4570 جنيهًا للبيع و4550 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3921 جنيهًا للبيع و3904 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 3050 جنيهًا للبيع و3037 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2614 جنيهًا للبيع و2603 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2611 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 162627 جنيهًا للبيع و161916 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 162449 جنيهًا للبيع و 161738 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36600 جنيهًا للبيع و36440 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 36560 جنيهًا للبيع و36400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 أغسطس الساعة 1:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4555 جنيه للشراء، وللبيع 4575 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22775 جنيه للشراء، وللبيع 22875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45550 جنيه للشراء، وللبيع 45750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 113875 جنيه للشراء، وللبيع 114375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 227750 جنيه للشراء، وللبيع 228750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 455500 جنيه للشراء، وللبيع 457500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 683250 جنيه للشراء، وللبيع 686250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 911000 جنيه للشراء، وللبيع 915000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1138750 جنيه للشراء، وللبيع 1143750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.