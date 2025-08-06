ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5211 للشراء في تحديث 03:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 أغسطس الساعة 3:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5234 جنيهًا للبيع و5211 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5229 جنيهًا للبيع و5206 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4798 جنيهًا للبيع و4777 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4793 جنيهًا للبيع و4772 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4580 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3926 جنيهًا للبيع و3909 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 3053 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3050 جنيهًا للبيع و3037 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2617 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2614 جنيهًا للبيع و 2603 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 162805 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 162627 جنيهًا للبيع و161916 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 36640 جنيهًا للبيع و36480 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36600 جنيهًا للبيع و36440 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 أغسطس الساعة 3:45 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4560 جنيه للشراء، وللبيع 4580 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22800 جنيه للشراء، وللبيع 22900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45600 جنيه للشراء، وللبيع 45800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114000 جنيه للشراء، وللبيع 114500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228000 جنيه للشراء، وللبيع 229000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 456000 جنيه للشراء، وللبيع 458000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 684000 جنيه للشراء، وللبيع 687000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 912000 جنيه للشراء، وللبيع 916000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1140000 جنيه للشراء، وللبيع 1145000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.