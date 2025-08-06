ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5217 للشراء في تحديث 04:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6 أغسطس الساعة 4:25 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 5240 جنيهًا للبيع و5217 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليسجل 4803 جنيهًا للبيع و4782 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 4585 جنيهًا للبيع و4565 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4580 جنيهًا للبيع و4560 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3930 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3926 جنيهًا للبيع و 3909 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 3057 جنيهًا للبيع و3043 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3053 جنيهًا للبيع و3040 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2620 جنيهًا للبيع و2609 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2617 جنيهًا للبيع و2606 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 162982 جنيهًا للبيع و162271 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 162805 جنيهًا للبيع و162094 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36680 جنيهًا للبيع و36520 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 أغسطس الساعة 4:25 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4565 جنيه للشراء، وللبيع 4585 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22825 جنيه للشراء، وللبيع 22925 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45650 جنيه للشراء، وللبيع 45850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114125 جنيه للشراء، وللبيع 114625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228250 جنيه للشراء، وللبيع 229250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 456500 جنيه للشراء، وللبيع 458500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 684750 جنيه للشراء، وللبيع 687750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 913000 جنيه للشراء، وللبيع 917000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1141250 جنيه للشراء، وللبيع 1146250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.