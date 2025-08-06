ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5223 للشراء في تحديث 05:30 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 أغسطس الساعة 5:30 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصل إلى 5246 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 5240 جنيهًا للبيع و5217 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصبح 4809 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4803 جنيهًا للبيع و4782 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليسجل 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بقيمة 4 جنيهًا ليبلغ 3060 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3057 جنيهًا للبيع و3043 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2623 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 2 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2620 جنيهًا للبيع و 2609 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 163160 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 162982 جنيهًا للبيع و162271 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصل إلى 36720 جنيهًا للبيع و36560 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 36680 جنيهًا للبيع و36520 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 أغسطس الساعة 5:30 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4570 جنيه للشراء، وللبيع 4590 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22850 جنيه للشراء، وللبيع 22950 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45700 جنيه للشراء، وللبيع 45900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114250 جنيه للشراء، وللبيع 114750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 228500 جنيه للشراء، وللبيع 229500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 457000 جنيه للشراء، وللبيع 459000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 685500 جنيه للشراء، وللبيع 688500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 914000 جنيه للشراء، وللبيع 918000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1142500 جنيه للشراء، وللبيع 1147500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.