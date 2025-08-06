تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5217 للشراء في تحديث 07:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 أغسطس الساعة 7:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 5240 جنيهًا للبيع و5217 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4803 جنيهًا للبيع و4782 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4809 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4585 جنيهًا للبيع و4565 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4590 جنيهًا للبيع و 4570 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3930 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 3057 جنيهًا للبيع و3043 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3060 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2620 جنيهًا للبيع و2609 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 2 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2623 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 162982 جنيهًا للبيع و162271 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 178 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36680 جنيهًا للبيع و36520 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 أغسطس الساعة 7:00 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4565 جنيه للشراء، وللبيع 4585 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22825 جنيه للشراء، وللبيع 22925 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45650 جنيه للشراء، وللبيع 45850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114125 جنيه للشراء، وللبيع 114625 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 228250 جنيه للشراء، وللبيع 229250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 456500 جنيه للشراء، وللبيع 458500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 684750 جنيه للشراء، وللبيع 687750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 913000 جنيه للشراء، وللبيع 917000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1141250 جنيه للشراء، وللبيع 1146250 جنيه.

