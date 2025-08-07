ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5234 للشراء في تحديث 10:25 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الخميس 7 أغسطس الساعة 10:25 صباحًا. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 5257 جنيهًا للبيع و5234 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 5240 جنيهًا للبيع و5217 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4819 جنيهًا للبيع و4798 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 16 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4803 جنيهًا للبيع و 4782 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 21 ليصل إلى 4600 جنيهًا للبيع و4580 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 15 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4585 جنيهًا للبيع و4565 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصل إلى 3943 جنيهًا للبيع و3926 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 13 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3930 جنيهًا للبيع و3913 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصبح 3067 جنيهًا للبيع و3053 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3057 جنيهًا للبيع و3043 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2629 جنيهًا للبيع و2617 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الاونصة ليسجل 163516 جنيهًا للبيع و162805 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 534 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بقيمة 120 جنيهًا ليبلغ 36800 جنيهًا للبيع و36640 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 36680 جنيهًا للبيع و36520 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 10:25 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4580 جنيه للشراء، وللبيع 4600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22900 جنيه للشراء، وللبيع 23000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45800 جنيه للشراء، وللبيع 46000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114500 جنيه للشراء، وللبيع 115000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 229000 جنيه للشراء، وللبيع 230000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 458000 جنيه للشراء، وللبيع 460000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 687000 جنيه للشراء، وللبيع 690000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 916000 جنيه للشراء، وللبيع 920000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1145000 جنيه للشراء، وللبيع 1150000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.