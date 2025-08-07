ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5246 للشراء في تحديث 10:50 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7 أغسطس الساعة 10:50 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 5269 جنيهًا للبيع و5246 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 4830 جنيهًا للبيع و4809 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4819 جنيهًا للبيع و4798 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4600 جنيهًا للبيع و 4580 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3951 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3943 جنيهًا للبيع و3926 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 3073 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 7 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3067 جنيهًا للبيع و3053 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2634 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2629 جنيهًا للبيع و2617 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 163871 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 36880 جنيهًا للبيع و36720 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 10:50 صباحًا )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 4590 جنيه للشراء، وللبيع 4610 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 22950 جنيه للشراء، وللبيع 23050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 45900 جنيه للشراء، وللبيع 46100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114750 جنيه للشراء، وللبيع 115250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 229500 جنيه للشراء، وللبيع 230500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 459000 جنيه للشراء، وللبيع 461000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 688500 جنيه للشراء، وللبيع 691500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 918000 جنيه للشراء، وللبيع 922000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 1147500 جنيه للشراء، وللبيع 1152500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.