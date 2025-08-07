تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 5223 للشراء في تحديث 11:30 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7 أغسطس الساعة 11:30 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 5246 جنيهًا للبيع و5223 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 23 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 4809 جنيهًا للبيع و4788 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 21 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 20 جنيهًا ليبلغ 4590 جنيهًا للبيع و4570 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4610 جنيهًا للبيع و4590 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3934 جنيهًا للبيع و3917 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 17 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3951 جنيهًا للبيع و 3934 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 3060 جنيهًا للبيع و3047 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3073 جنيهًا للبيع و3060 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2623 جنيهًا للبيع و2611 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 12 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2634 جنيهًا للبيع و2623 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 163160 جنيهًا للبيع و162449 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 711 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 163871 جنيهًا للبيع و163160 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 36720 جنيهًا للبيع و36560 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 160 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الخميس 7 أغسطس الساعة 11:30 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 4570 جنيه للشراء، وللبيع 4590 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 22850 جنيه للشراء، وللبيع 22950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 45700 جنيه للشراء، وللبيع 45900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 114250 جنيه للشراء، وللبيع 114750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 228500 جنيه للشراء، وللبيع 229500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 457000 جنيه للشراء، وللبيع 459000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 685500 جنيه للشراء، وللبيع 688500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 914000 جنيه للشراء، وللبيع 918000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 1142500 جنيه للشراء، وللبيع 1147500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.